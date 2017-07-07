Опрос: четверть сербов назвали путь к членству в ЕС "невыполнимой миссией"

БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Выбор между ЕС и Россией в пользу первого сделали бы 30% граждан Сербии, а в пользу второй – 28%, говорится в новом исследовании авторитетного белградского агентства Фактор Плус.

В телефонном опросе с 30 июня по 6 июля участвовали 1200 жителей республики без территории Косово и Метохии. На вопрос "Если бы стала дилемма между Евросоюзом и Россией, чтобы вы выбрали?" предпочтение ЕС отдали на два процента больше сербов, однако затруднились с ответом 26%, а еще 16% выбрали ответ "ни то ни другое".

При этом в возможность стать страной-членом ЕС верят 34% респондентов, а в завершение политики расширения союза – 26%. Еще 21% сербов оптимистично смотрят на возможность евроинтеграции при учете решения проблем всего региона и проведения глубинных реформ. В скором развале ЕС убеждены 17% опрошенных.

При этом самым проевропейским политиком 50% участников анкетирования назвали президента Сербии Александра Вучича, а выдвинутую им премьера Ану Брнабич – 27%. За ними выстроились со значительным отрывом традиционно считаемые еврореформистами политические деятели.

Участие Белграда в евроинтеграции "путем выхода из длительного экономического кризиса" назвали 45% опрошенных, "попыткой дестабилизации страны и дальнейшей продажи ее ресурсов" — 30%, "политическим процессом, необходимым для дальнейших реформ" — еще 30% сербов, 24% считают путь к членству в ЕС "невыполнимой миссией", 13% — "предательством страны", остальные затруднились ответить.