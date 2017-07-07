Глава бюро ООН по антитеррору рассказал о функциях ведомства

ВЕНА, 7 июл — РИА Новости. Основным смыслом работы нового, созданного в июне этого года Бюро ООН по противодействию терроризму станет более эффективная помощь государствам-членам организации по их предварительному запросу; контртерроризм в целом должен стать приоритетом для всей системы ООН. Об этом в первом после назначения интервью рассказал РИА Новости глава нового Бюро ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков.

"Как я понимаю (основной смысл работы нового подразделения), речь идет о том, чтобы более эффективно помогать государствам-членам ООН противодействовать терроризму в случае соответствующих запросов. Предстоит сделать так, чтобы работа Бюро становилась все более заметной, соответствующей ожиданиям международного сообщества. Контртерроризм должен закрепиться в качестве одного из приоритетов в системе ООН", — сказал собеседник агентства.