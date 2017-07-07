Число жертв обрушения шахты в Гане увеличилось до 22

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество жертв обрушения шахты в Гане, где проводилась добыча золота, увеличилось до 22, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правительство страны.

Ранее сообщалось о 17 погибших нелегальных рабочих.

Власти страны сообщили о прекращении спасательных операций. Заместитель министра по горнорудной промышленности и природным ресурсам Бенито Овусу Био (Benito Owusu Bio) заявил, что четырехдневная поисково-спасательная операция не принесла результатов. По данным властей, 22 человека, которые оказались заблокированы в шахте, погибли.

Ранее сообщалось, что обрушение шахты глубиной более 80 метров произошло в воскресенье. Несколько рабочих шахты смогли выбраться на поверхность до полного обрушения шахты и не пострадали.