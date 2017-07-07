Самолет авиакомпании "Россия", задержавшийся в Париже, вылетел в Москву

ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Пассажиры рейса FV6638 авиакомпании "Россия", почти на двое суток застрявшие в парижском аэропорту Орли, вылетели в Москву, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По данным табло, самолет, выполняющий рейс FV6638A, взлетел незадолго до полудня по местному времени (13.00 мск).

Ранее РИА Новости сообщили в туроператоре BSI Group, что пассажиры авиакомпании "Россия" вторые сутки не могут вылететь из Орли в Москву. Самолет рейс FV6638, который должен был вылететь в 15:30 по местному времени в среду остается в парижском аэропорту Орли. По неуточненной информации, причиной задержки рейса могла стать неисправность транспортного средства.

Как сообщали РИА Новости на "горячей линии" авиакомпании "Аэрофлот", "дочкой" которого является "Россия", вылет был запланирован на 14.00 местного времени в пятницу.