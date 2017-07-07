Кофе, пиво и "халява": как работают журналисты на G20 в Гамбурге

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Большая часть журналистов, прибывших в Гамбург освещать саммит G20, не получили доступ в павильон конференц-центра, где проходят основные мероприятия; похоже, что организаторы решили скрасить их разочарование беспрецедентным количеством "халявы" для представителей медиа — другое слово для описания происходящего подобрать сложно.
Впрочем, организаторы саммита придумали, как задобрить тысячи разочарованных журналистов, которым только бы и оставалось, что смотреть на экранах телевизоров крайне редкие трансляции из "святая святых" и снимать других скучающих коллег. Страдающим от безделья репортёрам предлагают скрасить ожидание работы в круглосуточной столовой, где, между прочим, с самого утра помимо еды предлагают местное пиво и вино. Накануне вечером для представителей медиа организовали вечеринку: в пресс-центре играла живая музыка. При желании в пресс-центре можно даже заночевать — он работает круглосуточно, а зон отдыха с подушками хватит на всех.
Ряд журналистов, тем не менее, подобная "халява" не подкупила: "голодные" до новостей, они отправились освещать митинги противников саммита. Накануне на улицы вышли несколько тысяч человек. По последним данным, в ходе ночных столкновений ранения получили более 100 полицейских.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>