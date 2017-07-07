Кофе, пиво и "халява": как работают журналисты на G20 в Гамбурге

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Большая часть журналистов, прибывших в Гамбург освещать саммит G20, не получили доступ в павильон конференц-центра, где проходят основные мероприятия; похоже, что организаторы решили скрасить их разочарование беспрецедентным количеством "халявы" для представителей медиа — другое слово для описания происходящего подобрать сложно.

Саммит G20 начался в пятницу в комплексе Hamburg Messe. Лидеры 20 крупнейших экономик мира находятся в одном из павильонов конференц-центра, а подавляющее большинство из почти 5 тысяч аккредитованных на саммит журналистов не имеют туда доступа: так называемые "пуловские карточки", обладатели которых могут увидеть воочию долгожданное рукопожатие президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, получили лишь несколько десятков репортёров. Формат "двадцатки" никогда открытостью не отличался, однако регулярно приезжающие на подобные мероприятия журналисты отмечают, что на этот раз ограничений больше, чем обычно.

Впрочем, организаторы саммита придумали, как задобрить тысячи разочарованных журналистов, которым только бы и оставалось, что смотреть на экранах телевизоров крайне редкие трансляции из "святая святых" и снимать других скучающих коллег. Страдающим от безделья репортёрам предлагают скрасить ожидание работы в круглосуточной столовой, где, между прочим, с самого утра помимо еды предлагают местное пиво и вино. Накануне вечером для представителей медиа организовали вечеринку: в пресс-центре играла живая музыка. При желании в пресс-центре можно даже заночевать — он работает круглосуточно, а зон отдыха с подушками хватит на всех.

Ряд журналистов, тем не менее, подобная "халява" не подкупила: "голодные" до новостей, они отправились освещать митинги противников саммита. Накануне на улицы вышли несколько тысяч человек. По последним данным, в ходе ночных столкновений ранения получили более 100 полицейских.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>