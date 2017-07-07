Лидеры G20 сфотографировались с главами делегаций приглашенных государств

Лидеры саммита G20 позируют для совместной фотографии с главами делегаций приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017

Лидеры саммита G20 позируют для совместной фотографии с главами делегаций приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Лидеры саммита G20 сделали совместную фотографию с главами делегаций приглашенных государств и международных организаций.

В центре в алом пиджаке была хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель, справа от нее предпоследним с краю в первом ряду был президент США Дональд Трамп, слева — председатель КНР Си Цзиньпин, российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган.

После совместного фотографирования лидеры отправились на первое рабочее заседание. Перед его началом Путин и Меркель пообщались "на ногах".

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