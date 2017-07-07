В Йемене от холеры погибли более полутора тысяч человек

ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 1,6 тысячи человек скончались в Йемене, предположительно, от холеры с момента начала вспышки заболевания в апреле этого года, сообщает в пятницу Всемирная организация здравоохранения.

По данным за период с 27 апреля по 4 июля в стране было зарегистрировано 275 987 случаев подозрения на холеру и 1634 смертей. В ВОЗ отмечают, что эпидемия холеры в Йемене в настоящее время распространяется на 21 из 23 провинций страны, где было уничтожено более половины медицинских учреждений. Наиболее пострадавшими районами являются Аманат-аль-Азимах, аль-Ходейда, Хаджа и Амран. На них приходится 132265 заболевших.

Ранее Детский фонд ООН заявил, что количество заболевших холерой в Йемене к концу августа может возрасти до 300 тысяч человек.

Холера — острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до смерти.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.