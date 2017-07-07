В Черногории лидеры Демфронта прервали недельный протест в парламенте

БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Депутаты оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории прервали недельную блокаду в помещениях Скупщины (парламента), после решения прокуратуры, что парламентарий Небойша Медоевич не будет арестован.
"Люди, пришло время перемен. Черногория – не (экс-премьер глава правящей Демократической партии социалистов) Мило Джуканович. Страна находится в чрезвычайном положении, царит правовой беспредел", — заявил Медоевич на пресс-конференции на выходе из Скупщины.
Лидеры ДФ поблагодарили за поддержку граждан республики, которые в ходе протеста высказывали одобрение действиям оппозиции в соцсетях и передавали продукты, а также приходили поддержать их на ступени парламента. Отдельное "спасибо" досталось службе безопасности парламента, которая не стала мешать Медоевичу с соратниками.
По итогам прошедших 16 октября выборов четыре оппозиционных движения вместе получили 39 из 81 места в Скупщине, таким образом, большинство мандатов досталось Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича и его традиционным партнерам из нацменьшинств и малых партий.