Евросоюз призвал найти новые инициативы по кипрскому урегулированию

БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз готов поддержать новые инициативы Кипра и Турции по урегулированию кипрской проблемы, если они появятся, заявил заместитель официального представителя ЕК Александр Винтерштайн.

"Вы знаете, как активно председатель (ЕК Жан-Клод) Юнкер выступал и работал над этим процессом воссоединения, вы помните речь, произнесенную им на Кипре, для него это приоритет", — сказал Винтерштайн журналистам, комментируя провал переговоров по кипрскому урегулированию.

Он напомнил слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что завершение конференции не исключает новых инициатив в будущем. "Если такие инициативы будут выдвинуты, он сказал, что ООН поддержит их. И мы, Евросоюз, продолжим быть готовыми поддерживать любые инициативы, которые могут привести к положительному результату", — заявил Винтерштайн.

Представитель ЕК также уточнил, что ЕС, как и ООН, "готов продолжить оказывать поддержку, помочь, если двумя сторонами, которые в первую очередь руководят процессом, будут предприняты новые инициативы".

Минувшей ночью генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о провале конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане и объявил, что она закрывается. По его словам, то, что на конференции не удалось найти решение, вовсе не означает, что не могут быть разработаны другие инициативы для решения кипрской проблемы.