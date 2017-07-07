Генпрокуратура Украины проводит обыски в "Укргаздобыче"

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Правоохранители проводят обыски в помещениях регионального отделения "Укргаздобыча" в рамках досудебного расследования по подозрению должностных лиц компании в присвоении государственных средств, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, не уточнив, в каком именно региональном отделении.

"Генпрокуратурой совместно с СБУ проводятся обыски в помещениях регионального отделения ПАО "Укргаздобыча" и предприятиях подрядчиках… Расследованием установлено, что должностные лица ОАО "Укргаздобыча", действуя по предварительному сговору… путем завышения стоимости работ по гидроразрыва пластов, которые проводятся на территории Полтавской и Харьковской областей, в течение 2016-2017 лет завладели государственными средствами в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, установленно, что в 2016 году компанией "Укргаздобыча" проведено четыре тендера на проведение работ по гидроразрыву пластов на скважинах, которые находятся на балансе украинского предприятия. Условиями таких тендеров было исполнение 100 операций с гидроразрывов пласта общей стоимостью около 400 миллионов гривен (около 15,4 миллиона долларов по курсу нацбанка). Обыски проводят с целью отыскать оригиналы документов по исполнению и заключению этих договоров.