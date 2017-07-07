Яровая считает просьбу сенаторов по российской дипсобственности неприличной

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Просьба американских сенаторов не возвращать России ее дипломатическую собственность выглядит откровенно неприлично и непочтительно к международному праву, считает вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Несколько сенаторов США в четверг обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой не возвращать России ее дипломатическую собственность – загородные резиденции, фактически конфискованные в декабре 2016 года.

"Американская демократия давно поддерживается домкратом информационного вымысла, поскольку мания диктатуры и рейдерства американских политиков — тяжкий груз не только для американского народа, а для всего мира", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

"Последнее заявление в ностальгическом жанре Дикого Запада является нашествием сенаторов на остатки американской демократии и выглядит откровенно неприлично и непочтительно к международному праву", — подчеркнула депутат.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.