Лидеры G20 призовут Трампа вернуться к Парижскому соглашению, заявила Мэй

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что мировые лидеры на саммите "большой двадцатки", который проходит 7-8 июля в Гамбурге, призовут американского президента Дональда Трампа вернуться к Парижскому соглашению по климату.

"Думаю, коллективное обращение к президенту Трампу… будет касаться важности возвращения США к этому соглашению, и я надеюсь, что (мы) все сможем работать и добиться того, чтобы это произошло", — заявила британский премьер в интервью телеканалу Би-би-си.

Речь не идет о пересмотре условий самого соглашения, подчеркнула Мэй. "Я надеюсь, что они (США) смогут найти способ вернуться к Парижскому соглашению. Думаю, это важно для всех нас по всему миру. Я думаю, это возможно", — добавила она.

В июне Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам, а кроме того, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату уже вступило в силу. Оно определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

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