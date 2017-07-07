Мужчина попытался провезти в ЛНР почти полторы тысячи клинков для шпаг

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Украинец пытался провезти на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области 1,4 тысячи клинков для шпаг для фехтования, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.