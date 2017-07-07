Мужчина попытался провезти в ЛНР почти полторы тысячи клинков для шпаг

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Украинец пытался провезти на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области 1,4 тысячи клинков для шпаг для фехтования, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"На КПВВ "Станица Луганская" на въезд на неконтролируемую территорию пограничный наряд совместно с сотрудниками ГФС (Государственная фискальная служба — ред.) у гражданина Украины в личных вещах обнаружили 1,4 тысячи клинков для шпаг для фехтования на общую сумму более 40 тысяч гривен (около 1,5 тысячи долларов). Данный товар передан ГФС для принятия правового решения", — говорится в сообщении.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.