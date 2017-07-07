В ЛНР выдали более 30 тысяч паспортов за полгода

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Более 30 тысяч паспортов выдали в самопровозглашенной Луганской народной республики за полгода, объем выдачи документов увеличился почти в три раза, заявил в пятницу на аппаратном совещании Совмина ЛНР министр внутренних дел Игорь Корнет.
Глава МВД уточнил, что за 2015-2016 год в общей сложности было выдано более 28 тысяч документов. По его словам, количество желающих получить паспорт ЛНР растет, в связи с этим в паспортных столах увеличат число сотрудников.
В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.