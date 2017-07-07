Shell заплатит Пакистану компенсацию в $2,4 млн после взрыва бензовоза

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Власти Пакистана обязали "дочку" англо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell выплатить государству 257 миллионов рупий (2,4 миллиона долларов) в виде компенсации за нанесенный ущерб при взрыве бензовоза в конце июня, в результате чего погибло более 200 человек, передает агентство Рейтер.

Компания также должна выплатить по 1 миллиону рупий (9,478 тысячи долларов) в виде компенсации семьям за каждого погибшего и полмиллиона рупий (52,750 тысячи долларов) за каждого пострадавшего.

В конце июня произошло возгорание бензовоза на востоке Пакистана, в провинции Пенджаб. Жертвами стали более 200 человек. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы набрать горючее, которое из него вытекло на трассу. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей.

Регулирующий орган по нефти и газу страны (OGRA) признал Shell Pakistan Ltd (SPL) ответственной за взрыв танкера. В частности, причиной инцидента называется "непрофессиональное вождение автомобилем, которое не соответствует требуемым спецификациям".

"Отчет показывает, что они полностью проигнорировали стандарты безопасности транспортных средств, заявленные подрядчиками", — приводит агентство слова представителя OGRA Имрана Газнави (Imran Ghaznavi).