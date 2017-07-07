Лавров обсудил с египетским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Главы МИД РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке с акцентом урегулирование ситуации вокруг Катара, сообщили в МИД России.

Разговор состоялся 6 июля по инициативе египетской стороны, отметили в ведомстве.

"Министры обменялись мнениями по обстановке в ближневосточном регионе с акцентом на происходящее вокруг Катара. В этом контексте С.Шукри проинформировал об итогах состоявшегося 5 июня в Каире совещания министров иностранных дел ряда арабских государств, посвященного ситуации в Персидском заливе", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России добавили, что министры "также обсудили текущее состояние и перспективы российско-египетских отношений, договорились поддерживать дальнейшие тесные контакты по наиболее значимым вопросам двусторонней повестки дня".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны.