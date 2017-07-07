Больница в Нью-Йорке предложила принять на лечение 11-месячного Чарли Гарда

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Нью-Йоркская больница предложила принять на лечение страдающего редким генетическим заболеванием одиннадцатимесячного мальчика из Великобритании Чарли Гарда, которого должны отключить от аппаратов искусственной системы жизнеобеспечения, передает телеканал CBS.

По мнению английских врачей, сейчас ребенок находится в терминальной стадии и ему уже ничем нельзя помочь. Специалисты из клиники Грэйт-Осмонд-Стрит считают, что Чарли необходимо отключить от систем жизнеобеспечения.

Как говорится в заявлении Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, она "согласилась принять и оценить (состояние – ред.) Чарли при условии, что будут приняты меры для его безопасной транспортировки, юридические препятствия будут устранены, и будет получено разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на экспериментальное лечение в случае необходимости".

В качестве альтернативы медицинское учреждение предложило отправить экспериментальное лекарство в Великобританию. Однако для этого больнице также нужно получить разрешение FDA.

Ребенка, который не может видеть, слышать, плакать, глотать и двигаться, готовы были принять американские медики и провести курс экспериментальной терапии. Для оплаты лечения мальчика в США его родителями и неравнодушными людьми было собрано более миллиона фунтов стерлингов, однако госпиталь Грэйт-Осмонд-Стрит обратился в суд, чтобы тот решил судьбу ребенка. ЕСПЧ отклонил апелляцию родителей, постановив, что дальнейшее лечение продолжит причинять Чарли серьезные страдания.

Судьба ребенка вызвала широкий общественный резонанс. О готовности оказать ему помощь заявил в своем Twitter даже президент США Дональд Трамп. Солидарность с родителями выразил и Папа Римский.