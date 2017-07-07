Больница в Нью-Йорке предложила принять на лечение 11-месячного Чарли Гарда

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Нью-Йоркская больница предложила принять на лечение страдающего редким генетическим заболеванием одиннадцатимесячного мальчика из Великобритании Чарли Гарда, которого должны отключить от аппаратов искусственной системы жизнеобеспечения, передает телеканал CBS.
Как говорится в заявлении Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, она "согласилась принять и оценить (состояние – ред.) Чарли при условии, что будут приняты меры для его безопасной транспортировки, юридические препятствия будут устранены, и будет получено разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на экспериментальное лечение в случае необходимости".
В качестве альтернативы медицинское учреждение предложило отправить экспериментальное лекарство в Великобританию. Однако для этого больнице также нужно получить разрешение FDA.
Судьба ребенка вызвала широкий общественный резонанс. О готовности оказать ему помощь заявил в своем Twitter даже президент США Дональд Трамп. Солидарность с родителями выразил и Папа Римский.