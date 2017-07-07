Австрия хочет полностью отказаться от истребителей Eurofighter

ВЕНА, 7 июл — РИА Новости. Австрия намерена выйти из системы Eurofighter, в отношении которой расследуется дело о крупном мошенничестве, заменив их судна новыми истребителями, об этом министр обороны страны Ханс-Петер Доскоцил заявил в пятницу на пресс-конференции.

В настоящее Австрия пользуется двумя типами воздушных судов — Eurofighter и Saab 105. Последний используется с 1970 года, и к 2020 году эти самолеты должны быть заменены на более современные.

По словам министра, он ранее поручил спецкомиссии провести исследования мониторинга воздушного пространства. Ее эксперты пришли к выводу, что рекомендуется ограничиться одним типом судов. Стране потребуется 15 одноместных и три двухместных сверхзвуковых самолёта. По словам министра, армия постепенно заменит самолёты Typhoon Eurofighter в ближайшие три года.

Австрийская прокуратура расследует дело в отношении главы Aibrus Томаса Эндерса (Thomas Enders) по подозрению в мошенничестве при покупке Австрией истребителей Eurofighter на сумму 1,959 миллиарда евро в 2003 году.

Дело против Aibrus и Eurofighter было заведено прокуратурой Вены в феврале этого года. Министр Доскоцил заявлял, что сумма ущерба, причиненного мошеннической, по мнению австрийских властей, сделкой с Airbus по покупке нескольких истребителей Eurofighter, составляет порядка 1,1 миллиарда евро.