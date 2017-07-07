Похищенных у Бахмутской трассы в ЛНР ополченцев включат в список на обмен

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий поручил руководителю рабочей группы по обмену пленными Ольге Кобцевой включить ранее похищенных украинскими силовиками в районе Бахмутской трассы четверых ополченцев в список на обмен пленными.

Ранее в ЛНР заявили, что два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе 24 июня в районе Бахмутской трассы.

"Обязательно этих людей включить в список на ближайший обмен, чтобы их вернуть сюда", — сказал Плотницкий в пятницу на аппаратном совещании Совмина.

Кобцева уточнила, что на данный момент от ЛНР составлен список на обмен пленными, в который входят около 200 человек, в том числе и четверо похищенных ополченцев.

"На последнем заседании (контактной группы в Минске — ред.) было заявлено, что если у нас будет появляться информация о новых задержаниях наших людей, то эти люди будут автоматически включаться в этот список", — пояснила Кобцева на совещании.

Ранее представители Киева, ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. В среду полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которые ожидается обменять со стороны республики.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.