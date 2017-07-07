Послы G7 призвали Раду утвердить пенсионную реформу

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) на Украине выразили поддержку правительственному проекту пенсионной реформы и призвали Верховную раду проголосовать за соответствующие законопроекты на следующей пленарной неделе, говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на сайте посольства Италии в Киеве.

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее кабмин Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию и внес документы на рассмотрение парламента. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме с 11 по 14 июля.

"Мы, послы "Большой семерки", хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе", — говорится в заявлении на сайте посольства.

Послы отмечают, что пенсионная реформа, разработанная в тесном сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, предусматривает прозрачную и справедливую формулу начисления пенсий.

"Реформа устанавливает гибкий пенсионный возраст, привязанный к продолжительности официального стажа работы лиц, а также стимулирует участие в системе. Предложенная реформа будет способствовать также экономии бюджета путем совершенствования учета и стабильности Пенсионного фонда и государственного бюджета Украины в целом", — говорится в заявлении послов G7.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания якобы касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ якобы не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.