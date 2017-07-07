Послы G7 призвали Раду утвердить пенсионную реформу

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) на Украине выразили поддержку правительственному проекту пенсионной реформы и призвали Верховную раду проголосовать за соответствующие законопроекты на следующей пленарной неделе, говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на сайте посольства Италии в Киеве.
"Мы, послы "Большой семерки", хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе", — говорится в заявлении на сайте посольства.
Послы отмечают, что пенсионная реформа, разработанная в тесном сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, предусматривает прозрачную и справедливую формулу начисления пенсий.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания якобы касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ якобы не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.