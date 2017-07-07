Путину доложили о направленном ему письме летчика Ярошенко

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Кремле знают о письме российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, президенту РФ Владимиру Путину о нем доложили, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что российский летчик Ярошенко , отбывающий наказание в американской тюрьме, отправил письмо Путину с просьбой обсудить вопрос его экстрадиции на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

На днях Ярошенко также обратился к Трампу с аналогичной просьбой. Первая встреча Путина и Трампа запланирована на вторую половину дня 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

На вопрос, будет ли обсуждаться вопрос о судьбе Ярошенко на встрече Путина и Трампа в Гамбурге, Песков заявил журналистам, что не может этого им сказать.

"Я не могу вам этого сказать. Мы знаем об этом письме Ярошенко, о нем доложено президенту", — отметил Песков.