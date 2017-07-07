Китай призвал не использовать "свободу полетов" для демонстрации силы

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай выступает против использования другими странами существующей над акваторией Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей свободы полетов как предлога для демонстрации своей силы и нарушения суверенитета КНР, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что два американских бомбардировщика B-1B совершили полет над Южно-Китайским морем, акватория которого является предметом территориальных споров. При этом в заявлении военных говорится, что полет призван доказать открытость региона для международного использования его воздушного пространства.

"Проблемы свободы полетов и навигации над Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями не существует. Китай всегда уважал и поддерживал права других государств на свободу полетов в этом районе, однако мы решительно выступаем против того, чтобы какая-либо из стран использовала предлог свободы полетов для демонстрации своей силы и нарушения суверенитета и безопасности Китая", — заявил дипломат.

Ранее Китай неоднократно призывал США прекратить действия, серьёзно нарушающие его суверенитет и угрожающие его безопасности. В частности Пекин обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими. Тогда официальный представитель МИД Лу Кан заявил, что КНР оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.