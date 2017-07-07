Пекин рассчитывает на стабилизацию в Персидском заливе путем переговоров

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что Катар и ряд арабских стран, которые ранее разорвали с Дохой дипломатические отношения, как можно скорее смогут нормализовать ситуацию в зоне Персидского залива путем диалога и переговоров, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы отметили последнее развитие ситуации в регионе, Китай надеется, что соответствующие страны смогут решить существующие проблемы путем диалога и переговоров. Мы надеемся, на то, что стабильность в регионе будет восстановлена как можно скорее", — заявил китайский дипломат.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны.