В Закарпатье загорелась турбаза

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Пожар возник на территории баз отдыха в населенном пункте Солотвино в Закарпатской области, спасателям удалось локализировать его на площади 480 квадратных метров, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Седьмого июля в 06.44 (совпадает с мск) в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трех деревянных зданиях баз отдыха, расположенных в поселке городского типа Солотвино Тячевского района… По предварительным данным, в зданиях находились около 70 отдыхающих, которые покинули помещения самостоятельно. Пожар локализован в 08.40 на площади 480 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет, ликвидация пожара продолжается.

Число турбаз, территория которых охвачена огнем, не уточняется.