В Гамбурге начался саммит G20

Гамбург. Вид на город со стороны гавани. Архивное фото

Гамбург. Вид на город со стороны гавани. Архивное фото

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Саммит "Большой двадцатки" начался в немецком Гамбурге, передает корреспондент РИА Новости.

Многостороннюю встречу на высшем уровне приехали освещать около пяти тысяч журналистов.

Традиционно на полях саммита пройдут двусторонние и трехсторонние встречи. Только у президента РФ Владимира Путина запланировано около десяти двусторонних контактов, среди которых особое внимание будет привлечено к долгожданным переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне в городе прошли протесты, обернувшиеся стычками с полицией. В результате почти 111 полицейских получили ранения.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>