РФ призвала ввести уголовное наказание в странах ОБСЕ за помощь террористам

МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Российская делегация на сессии ПА ОБСЕ в Минске предложила внести в резолюцию, рассматриваемую в пятницу на комитете по политическим вопросам и безопасности, поправку о введении всеми странами-участницами уголовной ответственности за любую помощь террористам.

"Странно, что существуют ряд стран, входящих в ОБСЕ, где в национальных законодательствах помощь террористам даже не преследуется в уголовному порядке. Поправка эта (предлагаемая в документ – ред.) призывает этот изъян исправить и криминализировать в национальных законодательствах любую помощь террористам. Конечно, это касается прежде всего финансовой помощи и помощи оружием", — сказал член российской делегации, депутат Госдумы Николай Ковалев.

В итоге данная поправка была поддержана: за ее включение в резолюцию комитета об укреплении взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ было отдано 29 голосов, против – 20.