В Лондоне "неимоверно разочарованы" провалом переговоров по Кипру

ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство заявило, что "неимоверно разочаровано" провалом переговоров по Кипру.

"Мы неимоверно разочарованы тем, что переговоры по Кипру не были завершены. Великобритания остается ярым сторонником урегулирования. Теперь наступило время для спокойных размышлений и рассмотрения следующих шагов. Наша приверженность задаче достижения соглашения остается непоколебимой", — говорится в заявлении официального представителя британского правительства.

Минувшей ночью генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о провале конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане и объявил, что она закрывается. По его словам, то, что на конференции не удалось найти решение, вовсе не означает, что не могут быть разработаны другие инициативы для решения кипрской проблемы.

Представитель кипрского правительства Никос Христодулидис возложил ответственность за провал международной конференции на Турцию и заявил, что Кипр продолжит борьбу за прекращение оккупации и воссоединение острова.