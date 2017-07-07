В Лондоне "неимоверно разочарованы" провалом переговоров по Кипру

ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство заявило, что "неимоверно разочаровано" провалом переговоров по Кипру.
"Мы неимоверно разочарованы тем, что переговоры по Кипру не были завершены. Великобритания остается ярым сторонником урегулирования. Теперь наступило время для спокойных размышлений и рассмотрения следующих шагов. Наша приверженность задаче достижения соглашения остается непоколебимой", — говорится в заявлении официального представителя британского правительства.
Представитель кипрского правительства Никос Христодулидис возложил ответственность за провал международной конференции на Турцию и заявил, что Кипр продолжит борьбу за прекращение оккупации и воссоединение острова.