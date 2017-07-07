Женщине, убившей мужа и четырех детей в Джорджии, предъявили обвинения

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения женщине, убившей мужа и четверых детей в штате Джорджия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка и мужчина были зарезаны насмерть в округе Гуиннетт (штат Джорджия) на востоке США. Правоохранители обнаружили тела в четверг утром в доме, расположенном в пригороде Атланты. Еще один ребенок с серьезными ранениями был доставлен в больницу. По подозрению в убийстве полиция задержала мать детей.

По данным агентства, власти штата Джорджия предъявили 33-летней женщине обвинения в убийстве пяти человек.

Сообщается, что получившая ранения девятилетняя девочка все еще остается в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.