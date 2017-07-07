Женщине, убившей мужа и четырех детей в Джорджии, предъявили обвинения

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения женщине, убившей мужа и четверых детей в штате Джорджия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось, что четыре ребенка и мужчина были зарезаны насмерть в округе Гуиннетт (штат Джорджия) на востоке США. Правоохранители обнаружили тела в четверг утром в доме, расположенном в пригороде Атланты. Еще один ребенок с серьезными ранениями был доставлен в больницу. По подозрению в убийстве полиция задержала мать детей.
#BehindTheScenes at horrendous stabbing. 4 children & father dead. Mom in custody. @LizArtzWSB & @TonyThomasWSB prepping @wsbtv coverage. pic.twitter.com/AddaEZvYBd— Richard Guittar (@Photo_Guittar) 6 июля 2017 г.
По данным агентства, власти штата Джорджия предъявили 33-летней женщине обвинения в убийстве пяти человек.
Сообщается, что получившая ранения девятилетняя девочка все еще остается в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.