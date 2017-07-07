Туск поддержал заявления Трампа о сотрудничестве США и Европы

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. В Евросоюзе приветствуют заявления президента США Дональда Трампа о трансатлантическом сотрудничестве между Соединенными Штатами и Европой, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Его заявления о трансатлантическом сотрудничестве в Варшаве были удивительно многообещающие. Мы их ждали долгое время, но остаётся вопрос, является ли это однократным заявлением или долгосрочной политикой", — сказал он на брифинге перед началом саммита G20.

Трамп прибыл в Варшаву в среду, в четверг он принял участие в переговорах с руководством Польши, а также саммите Трехморья, после чего выступил с речью на площади Красиньских. Во время выступления президент США заявил, что "сильная Европа — это благословение для Запада и для мира". В ходе визита Трампа было подписано соглашение о поставках в Польшу ЗРК Patriot. Кроме того, обсуждались вопросы энергетической независимости стран Центральной и Восточной Европы, в частности, поставки в Польшу американского СПГ.