Сын Каддафи не будет играть никакой роли в Ливии, считает представитель ЛНА

РИМ, 7 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Выпущенный на свободу в июне сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам Каддаффи не будет играть никакой роли в современной Ливии, однако его освобождение обостряет политический кризис в этой африканской стране, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) полковник Ахмед аль-Мисмари.

"Думаю, что Сейф аль-Ислам не будет играть никакой роли в Ливии. Что касается его освобождения, то считается, что это было сделано для того, чтобы обострить ливийский кризис и усилить разделение", — заявил он в интервью итальянскому информагентству Nova.

В начале июня вооруженная группировка "Абу Бакр ас-Сиддик", почти шесть лет назад захватившая сына лидера Джамахирии и удерживавшая его все эти годы, заявила о том, что Сейф аль-Ислам был выпущен ею на свободу. Согласно тексту заявления, освобождение знаменитого узника произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией". Где в настоящий момент находится Сейф аль-Ислам, точно не известно. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) призвал вновь арестовать сына бывшего ливийского лидера, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.

По словам аль-Мисмари, ЛНА, возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром, в настоящее время фактически контролирует 90% территории Ливии, и с этой территории не было осуществлено ни одной операции по доставке нелегальных мигрантов к берегам Италии. "Нелегальные мигранты отправляются из портов Мисрата, Триполи, Сабрата и Зувара, власти которых поддерживает Италия. Но у нас есть план, чтобы положить этому конец", — заявил он. Полковник отметил, что, когда ЛНА возьмет под свой контроль Триполи и другие порты Триполитании, нелегальная иммиграция из Ливии в Европу прекратится.

В интервью агентству Nova аль-Мисмари повторил некоторые свои заявления, сделанные на пресс-конференции в минувший вторник. Он, в частности, указал, что войска Хафтара намерены войти в Триполи в течение ближайших шести месяцев, после истечения мандата Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем.

После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи, за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб во время бомбежек Триполи. В плен был захвачен Сейф аль-Ислам — один из наиболее преданных соратников Каддафи, который принимал активное участие в деятельности своего отца. В июле 2015 года он был приговорен к казни. Сын Каддафи Саади бежал в Нигер, но был выдан новым ливийским властям в 2014 году. Дочь Каддафи Аиша, а также его супруга и двое сыновей Мухаммед и Ганнибал вместе с детьми смогли спастись, бежав на территорию Алжира, где получили убежище.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит ПНС, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с исламистами.