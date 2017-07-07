США
7.077 июля12:11МСК
USD60.24+0.66
EUR68.38+0.71
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Сын Каддафи не будет играть никакой роли в Ливии, считает представитель ЛНА

11:3807.07.2017
0920
© AFP 2017 / Mahmud TurkiaВид на город Триполи, Ливия. Архивное фотоВид на город Триполи, Ливия. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmud Turkia

РИМ, 7 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Выпущенный на свободу в июне сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам Каддаффи не будет играть никакой роли в современной Ливии, однако его освобождение обостряет политический кризис в этой африканской стране, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) полковник Ахмед аль-Мисмари.

Портрет Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленая книга Каддафи
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Восстановить Джамахирию. Наследники Каддафи возвращаются в Ливию

"Думаю, что Сейф аль-Ислам не будет играть никакой роли в Ливии. Что касается его освобождения, то считается, что это было сделано для того, чтобы обострить ливийский кризис и усилить разделение", — заявил он в интервью итальянскому информагентству Nova.

В начале июня вооруженная группировка "Абу Бакр ас-Сиддик", почти шесть лет назад захватившая сына лидера Джамахирии и удерживавшая его все эти годы, заявила о том, что Сейф аль-Ислам был выпущен ею на свободу. Согласно тексту заявления, освобождение знаменитого узника произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией". Где в настоящий момент находится Сейф аль-Ислам, точно не известно. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) призвал вновь арестовать сына бывшего ливийского лидера, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.

Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
Наследники Муаммара Каддафи: как и почему Россия возвращается в Ливию

По словам аль-Мисмари, ЛНА, возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром, в настоящее время фактически контролирует 90% территории Ливии, и с этой территории не было осуществлено ни одной операции по доставке нелегальных мигрантов к берегам Италии. "Нелегальные мигранты отправляются из портов Мисрата, Триполи, Сабрата и Зувара, власти которых поддерживает Италия. Но у нас есть план, чтобы положить этому конец", — заявил он. Полковник отметил, что, когда ЛНА возьмет под свой контроль Триполи и другие порты Триполитании, нелегальная иммиграция из Ливии в Европу прекратится.

В интервью агентству Nova аль-Мисмари повторил некоторые свои заявления, сделанные на пресс-конференции в минувший вторник. Он, в частности, указал, что войска Хафтара намерены войти в Триполи в течение ближайших шести месяцев, после истечения мандата Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем.

После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи, за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб во время бомбежек Триполи. В плен был захвачен Сейф аль-Ислам — один из наиболее преданных соратников Каддафи, который принимал активное участие в деятельности своего отца. В июле 2015 года он был приговорен к казни. Сын Каддафи Саади бежал в Нигер, но был выдан новым ливийским властям в 2014 году. Дочь Каддафи Аиша, а также его супруга и двое сыновей Мухаммед и Ганнибал вместе с детьми смогли спастись, бежав на территорию Алжира, где получили убежище.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит ПНС, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена