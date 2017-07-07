Уикер: встреча Путина и Трампа может помочь урегулированию на Украине

МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Глава делегации США в ПА ОБСЕ Роджер Уикер надеется, что встреча президентов США и России Владимира Путина и Дональда Трампа в пятницу в Гамбурге будет способствовать урегулированию на востоке Украины.

"Я очень на это надеюсь", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как полагает Уикер, в ходе встречи двух лидеров будут "предприняты усилия для того, чтобы найти общую почву для противостояния терроризму".

Встреча лидеров состоится на "полях" саммита G20 в Гамбурге. Она продолжится около получаса, сообщили ранее в Белом доме. Ожидается, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис на Украине.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>