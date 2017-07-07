ПА ОБСЕ сожалеет о подрыве ядерных договоренностей России и США

МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Члены ПА ОБСЕ отказались исключить из проекта резолюции об укреплении взаимного доверия и сотрудничества в регионе Организации пункт, в котором выражается сожаление в связи с "подрывом соглашений" между США и РФ о сокращении ядерных вооружений.
Как заявил депутат Госдумы Николай Рыжак, вопрос, который затрагивает этот пункт проекта резолюции, "относится к двусторонним отношениям между двумя странами — США и Россией и не входит в компетенцию ОБСЕ". "Но поскольку нас обвиняют в подрыве, Россия была и остается приверженицей договора по СНВ и точно так же является сторонницей ДРСМД… Заявляем, что мы только тогда можем реагировать четко, когда наш партнер по договору соблюдает свои условия, поэтому голословные обвинения США не имеют под собой почвы. Позвольте, две заинтересованные страны сумеют разобраться в этой проблеме. Это находится в правовом поле двух заинтересованных сторон", — отметил Рыжак.
"Это важное замечание относительно нашей приверженности вопросам ядерной безопасности и сокращения ядерных вооружений в рамках соглашений с Россией и другими государствами", — добавила она.
Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет.
МИД РФ заявлял, что Москва считает СНВ-3 "взаимополезным инструментом, сбалансированным, не содержащим никаких односторонних уступок кому бы то ни было и реально укрепляющим безопасность сторон". При этом сообщалось, что Россия продолжает предпринимать конкретные шаги по сокращению ядерных арсеналов, а выполнение договора СНВ идет в штатном режиме.