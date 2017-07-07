США
7.077 июля12:12МСК
USD60.24+0.66
EUR68.38+0.71
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

ПА ОБСЕ сожалеет о подрыве ядерных договоренностей России и США

11:2607.07.2017
(обновлено: 11:32 07.07.2017)
03454
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЗаседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017Заседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Члены ПА ОБСЕ отказались исключить из проекта резолюции об укреплении взаимного доверия и сотрудничества в регионе Организации пункт, в котором выражается сожаление в связи с "подрывом соглашений" между США и РФ о сокращении ядерных вооружений.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле. 3 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Посмотреть в глаза друг другу: чем важна встреча Путина и Трампа
В пятницу комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности обсуждает в рамках сессии ассамблеи проект резолюции под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", в котором, кроме прочего, выражается сожаление по поводу "подрыва ядерной безопасности и соглашений между США и Российской Федерацией о сокращении ядерных вооружений, включая Соглашение об утилизации плутония, СНВ-3 и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". Делегация РФ выступила за исключение этого пункта проекта.

Как заявил депутат Госдумы Николай Рыжак, вопрос, который затрагивает этот пункт проекта резолюции, "относится к двусторонним отношениям между двумя странами — США и Россией и не входит в компетенцию ОБСЕ". "Но поскольку нас обвиняют в подрыве, Россия была и остается приверженицей договора по СНВ и точно так же является сторонницей ДРСМД… Заявляем, что мы только тогда можем реагировать четко, когда наш партнер по договору соблюдает свои условия, поэтому голословные обвинения США не имеют под собой почвы. Позвольте, две заинтересованные страны сумеют разобраться в этой проблеме. Это находится в правовом поле двух заинтересованных сторон", — отметил Рыжак.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Горбачев: РФ и США надо восстанавливать систему контроля ядерных вооружений
В свою очередь представитель США Джексон Ли, реагируя на слова Рыжака, заявила, что Россия при помощи киберсредств "вмешивалась в демократический процесс в США". "СНВ не развалилось, но тем не менее есть трудности. США не виновны в нарушении. Если вы хотите быть партнерами в деле решения проблемы Северной Кореи, надо подчистить у себя на задворках, но США готовы участвовать в этом", — добавила она.

"Это важное замечание относительно нашей приверженности вопросам ядерной безопасности и сокращения ядерных вооружений в рамках соглашений с Россией и другими государствами", — добавила она.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В МИД рассказали, что мешает ядерному разоружению
Президент США Дональд Трамп в опубликованном в середине января интервью британской газете Times заявил, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он также рассказал о возможности достичь с Москвой соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

МИД РФ заявлял, что Москва считает СНВ-3 "взаимополезным инструментом, сбалансированным, не содержащим никаких односторонних уступок кому бы то ни было и реально укрепляющим безопасность сторон". При этом сообщалось, что Россия продолжает предпринимать конкретные шаги по сокращению ядерных арсеналов, а выполнение договора СНВ идет в штатном режиме.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена