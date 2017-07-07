Трамп считает, что поток фейковых новостей о нем никогда не прекратится

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что "фейковые" СМИ никогда не перестанут искажать новости о его работе, несмотря на то, что он отстаивает интересы своей страны.Twitter.
Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми", особенно достается от него CNN.
Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему издания, а два дня назад опубликовал в своём микроблоге смонтированное видео, на котором "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.
I will represent our country well and fight for its interests! Fake News Media will never cover me accurately but who cares! We will #MAGA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2017 г.