Трамп считает, что поток фейковых новостей о нем никогда не прекратится

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что "фейковые" СМИ никогда не перестанут искажать новости о его работе, несмотря на то, что он отстаивает интересы своей страны.

"Я буду хорошо представлять нашу страну и отстаивать ее интересы. Фейковые СМИ никогда не будут правильно освещать мои действия, но кому какое дело!" — написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми", особенно достается от него CNN.

Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему издания, а два дня назад опубликовал в своём микроблоге смонтированное видео, на котором "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.

I will represent our country well and fight for its interests! Fake News Media will never cover me accurately but who cares! We will #MAGA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2017 г.

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