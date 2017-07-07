У экс-сотрудника администрации президента Украины нашли миллион долларов

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Правоохранители во время обысков у экс-заместителя администрации президента Украины Юрия Чмыря нашли 1,1 миллиона долларов, что почти в 2 раза больше, чем он указал в своей декларации, сообщил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В результате проверки информации СМИ о незаконном обогащении Юрия Чмыря — бывшего председателя Сумской ОГА и экс-заместителя администрации президента Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович — ред.) следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир, но и значительные средства, не отраженные в е-декларации (электронной декларации — ред.)", — написал Луценко на своей странице в Facebook

По его данным, во время обысков двух банковских ячеек Чмыря вместо задекламированных им 572 тысяч долларов правоохранители нашли 1,1 миллиона долларов. "Такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 ("декларирование недостоверной информации" — ред.) и предусматривают до двух лет лишения свободы", — добавил Луценко.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.