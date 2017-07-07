У экс-сотрудника администрации президента Украины нашли миллион долларов

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Правоохранители во время обысков у экс-заместителя администрации президента Украины Юрия Чмыря нашли 1,1 миллиона долларов, что почти в 2 раза больше, чем он указал в своей декларации, сообщил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.Facebook.
По его данным, во время обысков двух банковских ячеек Чмыря вместо задекламированных им 572 тысяч долларов правоохранители нашли 1,1 миллиона долларов. "Такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 ("декларирование недостоверной информации" — ред.) и предусматривают до двух лет лишения свободы", — добавил Луценко.
На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.