Ярошенко попросил Путина обсудить его экстрадицию с Трампом

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, отправил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обсудить вопрос его экстрадиции на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил телеканал RT.

На днях Ярошенко также обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с аналогичной просьбой. Первая встреча Путина и Трампа запланирована на вторую половину дня 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

"Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США на 20 лет, в преддверии саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, где запланирована встреча Путина и Трампа, написал письмо лидеру России с просьбой содействовать в решении вопроса о его экстрадиции на родину. Копия обращения есть в распоряжении RT", — сообщил телеканал.

Ярошенко, обращаясь к российскому лидеру, пишет, что "по неудавшемуся замыслу США, я должен был быть маленьким звеном в большой цепи по дискредитации первых лиц России и, как я понимаю, непосредственно вас".

Он также отмечает, что Вашингтон "навесил" на него сфабрикованное дело и упоминает о смерти своей матери, которая умерла, не дождавшись его возвращения на родину. "Она боролась за справедливость и мое возвращение до последней минуты", — пишет Ярошенко.

Кроме того, как сообщает RT, аналогичное обращение российскому лидеру направила и жена летчика Виктория, копия письма есть в распоряжении телеканала. "Мы очень надеемся, что Путин поднимет вопрос о возвращении моего мужа на встрече с Трампом в пятницу, 7 июля", — пишет Виктория.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшения его состояния.

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