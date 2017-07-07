СМИ: лидера метал-группы Pro-Pain ударили ледорубом и ограбили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Солист американской метал-группы Pro-Pain Гари Мескил подвергся ограблению и едва не был убит в Брюсселе, сообщило в пятницу агентство Belga.

По его данным, грабители, нанеся музыканту удары ледорубом, отняли у него деньги и кредитную карту. На этом, однако, злоключения Мескила не закончились — некоторое время спустя его снова избили.

Музыкант был доставлен в больницу с переломами костей лица. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Полиция уже задержала одного из подозреваемых в нападении на Мескила. При задержании у него было изъято оружие.

В связи с инцидентом, который произошел в понедельник, группа Pro-Pain приостановила свой тур по Европе и не выступит в пятницу в бельгийском городе Рулерс (Западная Фландрия) и в немецком Оснабрюке в субботу.

О том, где именно в Брюсселе и в какое время было совершено нападение на Гари Мескила, не сообщается.

Pro-Pain — метал-группа из Нью-Йорка, образованная в 1992 году Гари Мескилом, который по сей день остается единственным постоянным участником коллектива. Группа записала свыше 10 студийных альбомов и успешно гастролирует по всему миру.