Проект резолюции ОБСЕ состоит из "политических клише", считает депутат ГД

МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Проект резолюции об укреплении взаимного доверия и сотрудничества, упускает из виду ряд важных проблем, заостряя при этом внимание на "политических клише", заявил депутат Госдумы РФ Николай Рыжак, выступая на ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

В пятницу комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности обсуждает в рамках сессии ассамблеи проект резолюции, в котором Россию призывают отметить решение "об аннексии Крыма" и обеспечить безопасность Специальной мониторинговой миссии (СММ) в ДНР и ЛНР. Замглавы делегации Швеции Маргарета Седерфельт стала автором проекта резолюции под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

Согласно проекту резолюции (докладчиком по которой выступила Седерфельт), ПА ОБСЕ "призывает РФ воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

"Мы не можем разделить эпитеты в адрес проекта резолюции госпожи Седерфельт. Мы собрались, чтобы вырабатывать коллективные меры, чтобы укрепить мир и порядок на пространстве ОБСЕ, абстрагироваться от политических клише, которые нам по-прежнему навязывают некоторые наши коллеги", — сказал Рыжак.

Он подчеркнул, что не увидел в проекте резолюции упоминания о явной угрозе. "Это угроза возрождения фашизма, национализма и нацизма на пространстве ОБСЕ, и об этом госпожа Седерфельт старательно умалчивает", — указал он.

"А реальность другая — в Крыму народ вздохнул по-настоящему. Вы, наверное, забыли, когда международные институты три года назад фиксировали нарушение прав крымско-татарского народа. По всем направлениям экономика развивается. Приезжайте, госпожа Седерфельт, и убедитесь, что Крым живет полнокровной, полноценной жизнью", — заявил Рыжак.

"Мы видим, что военный потенциал в Европе нарастает, сегментарно растет система ПРО США — об этом тоже надо думать, а мы сбиваемся на второстепенные какие-то политические клише. Не надо быть вечно вчерашними", — указал депутат ГД.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.