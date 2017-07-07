Проект резолюции ОБСЕ состоит из "политических клише", считает депутат ГД

МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Проект резолюции об укреплении взаимного доверия и сотрудничества, упускает из виду ряд важных проблем, заостряя при этом внимание на "политических клише", заявил депутат Госдумы РФ Николай Рыжак, выступая на ежегодной сессии ПА ОБСЕ.
Согласно проекту резолюции (докладчиком по которой выступила Седерфельт), ПА ОБСЕ "призывает РФ воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".
"Мы не можем разделить эпитеты в адрес проекта резолюции госпожи Седерфельт. Мы собрались, чтобы вырабатывать коллективные меры, чтобы укрепить мир и порядок на пространстве ОБСЕ, абстрагироваться от политических клише, которые нам по-прежнему навязывают некоторые наши коллеги", — сказал Рыжак.
Он подчеркнул, что не увидел в проекте резолюции упоминания о явной угрозе. "Это угроза возрождения фашизма, национализма и нацизма на пространстве ОБСЕ, и об этом госпожа Седерфельт старательно умалчивает", — указал он.
"Мы видим, что военный потенциал в Европе нарастает, сегментарно растет система ПРО США — об этом тоже надо думать, а мы сбиваемся на второстепенные какие-то политические клише. Не надо быть вечно вчерашними", — указал депутат ГД.
Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.