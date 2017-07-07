Мэй готова поддержать усиление санкций против КНДР

ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать усиление санкций в отношении Северной Кореи, которая недавно провела испытания баллистической ракеты.
"Если будут предложения по усилению и расширению санкций, мы их поддержим", — заявила она.
КНДР 4 июля испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск был осуществлен в окрестностях уезда Панхен провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.
Британский министр по делам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд на следующий день вызвал в МИД посла КНДР, чтобы лично выразить ему возмущение происходящим.