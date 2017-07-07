Трамп остался доволен визитом в Польшу

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Варшаве

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Варшаве

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался доволен своей поездкой в Польшу и поблагодарил всех за отзывы по поводу его речи.

"Я получил отличный опыт в Польше вчера. Спасибо всем, включая недоброжелателей, за отличные отзывы о речи", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп прибыл в Варшаву в среду, в четверг он принял участие в переговорах с руководством Польши, а также саммите Трехморья, после чего выступил с речью на площади Красиньских. В ходе визита Трампа было подписано соглашение о поставках в Польшу ЗРК Patriot. Кроме того, обсуждались вопросы энергетической независимости стран Центральной и Восточной Европы, в частности, поставки в Польшу американского СПГ.