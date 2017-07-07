В Одесской области при прогулке на лодке погибли три девушки

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Три девушки утонули во время прогулки на моторной лодке в пятницу в Одесской области, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Седьмого июля в 03.30 (совпадает с мск) в Службу спасения от дежурного Перелитського водохранилища… поступило сообщение о том, что во время прогулки на лодке с мотором, на борту которой находились он сам и четыре девушки 16, 17, 18 и 23 лет, лодка перевернулась. Одну девушку дежурный спас и доставил на берег, а три девушки утонули", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, поисками занимаются подразделения Госслужбы по ЧС и водолазная группа.