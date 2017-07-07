В США самолет вернулся в аэропорт из-за инцидента с пассажиром

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Самолету авиакомпании Delta Air Lines, вылетевшему в четверг вечером из Сиэтла в Пекин, пришлось вернуться в аэропорт отправления после того, как один из пассажиров попытался попасть в кабину пилотов, передает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает телеканал, пилоты приняли решение о возвращении в Сиэтл, когда самолет находился над западным побережьем Канады. Посадка прошла успешно.

Согласно заявлению авиакомпании, после посадки пассажир был задержан и помещен под стражу.

По данным источников телеканала, в результате инцидента пострадали три человека, включая одного члена экипажа. Представитель международного аэропорта Сиэтл Такома Перри Купер сообщил онлайн-изданию Seattle Post-Intelligencer, что пассажир первого класса напал на стюарда примерно через 45 минут полета, пассажиры помогли задержать нападавшего. Двое, включая стюарда, пострадали и были госпитализированы.

Как сообщил Купер, информации о том, что ситуация представляла собой угрозу безопасности, нет.