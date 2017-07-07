В Японии отложили объявление о помолвке принцессы Мако из-за наводнений

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Управление делами императорского двора Японии отложило официальное объявление помолвки принцессы Мако в связи со стихийным бедствием на юго-западе страны, передает агентство Jiji.

Ранее сообщалось, что официальное объявление о помолвке внучки действующего императора Японии Акихито состоится в пятницу, 8 июля. Предполагалось, что в тот же день состоится и пресс-конференция принцессы и ее будущего супруга Кэя Комуро, с которым она познакомилась, учась в университете.

Решение отложить объявление помолвки было принято после сообщений о наводнениях в префектурах Фукуока и Оита, жертвами которых стали не менее шести человек и более 20 могли пропасть без вести.

Слухи о помолвке принцессы со своим однокурсником, который в настоящее время работает в юридической фирме, появились в середине мая и на время стали самой обсуждаемой темой в обществе и в СМИ.

Принцесса Мако — старшая дочь принца Акисино, который в списке наследников престола занимает второе место после своего брата принца Нарухито. Она не имеет никаких шансов на престол, как и все женщины императорской семьи, так как по закону Хризантемовый трон передается только по мужской линии. Также по закону после замужества она перестанет считаться членом императорской семьи.