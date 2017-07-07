МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Южная Корея готовится предложить КНДР переговоры по военным вопросам и встречу по линии Красного Креста, передает агентство Рёнхап.

Ранее южнокорейский президент Мун Чжэ Ин высказался за возобновление с КНДР встреч между разобщенными из-за раскола страны родственниками, а также организацию посещения ими могил предков.

"Правительство работает над имплементацией предложений президента… Мы ожидаем позитивный ответ КНДР", — заявила представитель южнокорейского министерства по делам объединения страны Ли Юджин. Она отметила, что план военных переговоров на рабочем уровне рассматривается правительством, и его детали будут обнародованы в ближайшее время.

Агентство полагает, что пакет предложений Сеула может включать взаимную приостановку пропагандистского вещания, которую армии обеих стран ведут через громкоговорители на межгосударственной границе.