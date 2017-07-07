США приветствуют передачу Нидерландам права суда по делу о крушении МН17

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США приветствуют решение о передаче Нидерландам права провести суд по делу о крушении малайзийского самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года.

Ранее в Амстердаме сообщили, что суд по делу о крушении малайзийского Boeing пройдет в Нидерландах. В украинском МИД пояснили, что Украина и Нидерланды планируют 7 июля подписать соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по этому делу.

"Соединенные Штаты приветствуют единогласное решение совместной следственной группы предоставить юрисдикцию для судебного преследования виновных в крушении рейса МН17 в голландских судах. У нас есть полная уверенность в способности голландской системы уголовной юстиции добиться справедливого и беспристрастного решения", — говорится в заявлении госдепартамента США.

В ведомстве также вновь призвали все страны принять меры к выполнению резолюции 2166 СБ ООН, которая предусматривает "полное, тщательное и независимое международное расследование инцидента".

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.