МЕХИКО, 7 июл – РИА Новости. Херман Ферре, депутат от правящей партии Венесуэлы и супруг генерального прокурора Луисы Ортеги Диас, опроверг якобы сделанные им самим ранее заявления о выданном ордере на задержание жены.

Ранее портал Nacional сообщил со ссылкой на Феррера, что ему стало известно о выдаче соответствующего документа 31-м контрольным судом Каракаса. Никаких подтверждений данной информации из официальных источников не было.

"Нас не удивит любое действие (властей), но пока нет никакого ордера, была лишь неофициальная информация, которая оказалась несостоятельной", — приводит заявление депутата мексиканский портал Excelsior.

Против Ортеги Диас сейчас действительно открыто предварительное разбирательство по подозрению в незаконных действиях при исполнении обязанностей. В минувший вторник Верховный суд завершил первое слушание и взял пять дней для вынесения решения.

Речь идет о запросе против генпрокурора, поданном депутатом пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо. Генпрокурору уже запрещен выезд из страны и передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

Неприятности у генпрокурора начались после того, как она выступила против действий властей в ситуации с идущими уже более трех месяцев уличными протестами и против намерения созвать учредительное собрание для подготовки изменений в конституцию. По последним данным, жертвами протестов стали более 90 человек. Только в четверг в Каракасе от действий правоохранительных органов пострадали десятки человек.

"Мы оказали помощь 17 детям и 28 взрослым при отравлении слезоточивым газом в торговом центре Sambil", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter администрации района Чакао.