МЕХИКО, 7 июл – РИА Новости. Херман Ферре, депутат от правящей партии Венесуэлы и супруг генерального прокурора Луисы Ортеги Диас, опроверг якобы сделанные им самим ранее заявления о выданном ордере на задержание жены.
"Нас не удивит любое действие (властей), но пока нет никакого ордера, была лишь неофициальная информация, которая оказалась несостоятельной", — приводит заявление депутата мексиканский портал Excelsior.
Против Ортеги Диас сейчас действительно открыто предварительное разбирательство по подозрению в незаконных действиях при исполнении обязанностей. В минувший вторник Верховный суд завершил первое слушание и взял пять дней для вынесения решения.
Речь идет о запросе против генпрокурора, поданном депутатом пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо. Генпрокурору уже запрещен выезд из страны и передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.
"Мы оказали помощь 17 детям и 28 взрослым при отравлении слезоточивым газом в торговом центре Sambil", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter администрации района Чакао.