АФИНЫ, 7 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Переговоры на международной конференции по Кипру в Кран-Монтане идут трудно, греческой стороне трижды удалось спасти конференцию от провала, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в перерыве встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
"Мы находимся на трудных переговорах. Греческая сторона отстояла право, международное право, отстояла право Кипра быть суверенным и независимым государством", — заявил министр.
По его словам, переговоры будут продолжаться вечером в среду, на встрече глав делегаций и во время рабочего ужина с генеральным секретарем ООН.
"Мы думаем, что мы сделали все возможное на этих переговорах. Вы знаете, что мы спасли их три раза от катастрофы. Но эти переговоры должны быть основаны на законах людей, государств, народов и на международном праве", — заявил министр.
Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.
По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция, которые имеют право на вмешательство во внутренние дела Кипра. Греция неоднократно заявляла, что система гарантий является анахронизмом, ограничивает суверенитет страны и носит противоправный характер в нынешней международной правовой системе.