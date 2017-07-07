Глава МИД Греции: конференция по Кипру уже трижды была на грани провала

АФИНЫ, 7 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Переговоры на международной конференции по Кипру в Кран-Монтане идут трудно, греческой стороне трижды удалось спасти конференцию от провала, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в перерыве встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Гутерреш приехал на конференцию, чтобы помочь добиться прогресса, поскольку стороны не могут преодолеть разногласия по ряду вопросов. Генсек провел двусторонние встречи с участниками переговоров и рабочий обед. Сейчас идёт рабочий ужин.

"Мы находимся на трудных переговорах. Греческая сторона отстояла право, международное право, отстояла право Кипра быть суверенным и независимым государством", — заявил министр.

По его словам, переговоры будут продолжаться вечером в среду, на встрече глав делегаций и во время рабочего ужина с генеральным секретарем ООН.

"Мы думаем, что мы сделали все возможное на этих переговорах. Вы знаете, что мы спасли их три раза от катастрофы. Но эти переговоры должны быть основаны на законах людей, государств, народов и на международном праве", — заявил министр.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.

По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция, которые имеют право на вмешательство во внутренние дела Кипра. Греция неоднократно заявляла, что система гарантий является анахронизмом, ограничивает суверенитет страны и носит противоправный характер в нынешней международной правовой системе.