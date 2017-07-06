В ООН назвали число разрушенных и поврежденных зданий в центре Мосула

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Более 5,5 тысячи зданий в историческом центре Мосула серьезно повреждены и порядка 500 полностью разрушены в ходе операции по освобождению города на севере Ирака от боевиков террористической организации ИГ* (запрещена в РФ), передает агентство Рейтер со ссылкой на представленные ООН данные спутниковой съемки.

Ранее координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде заявила, что стоимость восстановления базовой инфраструктуры в Мосуле оценивается в миллиард долларов.

Боевики продолжают удерживать плацдарм площадью 250 квадратных метров на берегу реки Тигр, в связи с чем масштаб разрушений в городе может еще вырасти, отмечает агентство.

На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Диллон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

* Террористическая организация, запрещенная в России.