Вице-президент США уверен, что США выиграют новую космическую гонку

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. США готовятся выиграть новую космическую гонку, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс, выступая в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

"Мы выиграли гонку на Луну, мы выиграли гонку полвека назад, и сейчас в XXI веке и дальше мы снова будем побеждать", — сказал Пенс, который ранее указом президента Дональда Трампа был назначен главой воссозданного Национального совета по космосу.

Вице-президент в своем выступлении не уточнил, в гонке с какими странами США будут вести состязание на этот раз.

В 1957-1975 году СССР и США находились в состоянии холодной войны, частью которой была и космическая гонка. Советский Союз первым запустил первый искусственный спутник Земли "Спутник-1", в 1961 году СССР стал первой космической державой, отправив человека в первый орбитальный полет. В 1961 году началась так называемая лунная гонка, которую в итоге выиграли США, осуществив посадку корабля "Апполон-11" на Луну в 1969 году, астронавт НАСА Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну.

"Мы начинаем новое путешествие, которое ведет нас к новым достижениям и я уверен, что мы достигнем новых высот американского лидерства с американскими ценностями", — сказал Пенс, выступая перед сотрудниками НАСА.

Он также повторил слова президента США Трампа о том, что "быть лидером — предназначение Америки".