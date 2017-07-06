Россия и Франция подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений

ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Россия и Франция подтверждают необходимость полного выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы обсуждали ситуацию вокруг кризиса на Украине. Подтвердили с обеих сторон необходимость полного выполнения минского комплекса мер, в том числе с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате" на высшем уровне в 2015 году в Париже и в 2016 в Берлине, договоренностей, которые нацелены на то, чтобы разблокировать тупиковую ситуацию, сложившуюся вокруг реализации этого важнейшего документа, одобренного, напомню, СБ ООН", — сказал Лавров.