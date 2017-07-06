ПАРИЖ, 6 июл – РИА Новости. Франция готова и впредь вместе с Германией играть свою посредническую роль для реализации минских соглашений по Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"С моим российским коллегой я также обсуждал ситуацию на Украине. Я напомнил (главе МИД РФ) Сергею Лаврову о той роли, которую играет урегулирование этого конфликта для развития наших двусторонних отношений и для развития отношений между Россией и Евросоюзом в рамках "нормандского формата". Франция готова и впредь одновременно с Германией играть свою посредническую роль для выполнения минских соглашений", — сказал Ле Дриан по итогам переговоров с Лавровым.

Он отметил, что "медлить нельзя, потому что ситуация на местах становится все более и более трагичной, в первую очередь думаю о Донбассе".